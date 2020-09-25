Суд смягчил меру пресечения Чорновол

"Суд изменил (меру пресечения - ред.) на личное обязательство", - сообщили в суде.

Адвокат Ирина Кузина отметила, что Чорновол запрещено общаться с определенным перечнем свидетелей и выезжать за границу. "Она должна прибывать по вызову следователя, сообщать об изменении своего места жительства и все. В пределах Украины (по территории передвижения) Татьяна Николаевна не ограничена", - добавила адвокат. Ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол по круглосуточному домашнему аресту на ночной.