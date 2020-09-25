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Суд смягчил меру пресечения Чорновол

Суд смягчил меру пресечения Чорновол (3 новости)

«Тетяна Чорновол може вільно пересуватися Україною»

"Суд изменил (меру пресечения - ред.) на личное обязательство", - сообщили в суде.

Адвокат Ирина Кузина отметила, что Чорновол запрещено общаться с определенным перечнем свидетелей и выезжать за границу.

"Она должна прибывать по вызову следователя, сообщать об изменении своего места жительства и все. В пределах Украины (по территории передвижения) Татьяна Николаевна не ограничена", - добавила адвокат.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол по круглосуточному домашнему аресту на ночной.

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Главком Главком  ·  25.09.20, 09:48 Тетяна Чорновол може вільно пересуватися Україною
ForUm ForUm  ·  25.09.20, 10:10 Суд изменил меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол с ночного домашнего ареста на личное обязательство.Об этом сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает Укринформ.«Вчера рассмотрели этот вопрос,…
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