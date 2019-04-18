Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка

Суд признал национализацию Приватбанка незаконной

И так, судьи с детства за Зеленского. Или, правильнее сказать, за Коломойсокого? Конец эпохи жадности, говорите….

А теперь серьезно. Окружной административный суд принял решение, что национализация Приватбанка была незаконной. Тот самый суд, который отстранял Уляну Супрун, блокировал реформу таможни, запрещал Мадйан да и в принципе известен своим творческим подходом к решению вопросов. «Чего изволите» суд. В общем, изволили теперь признаьб национализацию незаконной.

Есть ли какие-то последствия? Немедленных – никаких. На данный момент ничего не изменится. Это важно. Нет поводов для паники, в том числе и у вкладчиков банка. Это решение суда первой инстанции. А значит будет апелляция. А потом еще и Верховный Суд. Поэтому в ближайшее время никаких последствий для экономики не будет. Не надо бежать покупать доллары. Не надо забирать свои депозиты из банка. Пока банк остается государственным и надежным. Если не включать сюда потенциальную реакцию инвесторов, которые обратят внимание на это решение самого честного украинского суда.

Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"

Почему для инвесторов это важно? Потому что национализация Приватбанка была очень важной частью реформ, которые проходили под давлением кредиторов. Национализация Приватбанка была частью программы МВФ, ей был посвящен целый раздел. Ее готовили целый год. Более того, ее провели как дружественную, получив от акционеров письменную просьбу о национализации. Просто потому, что был риск уничтожить всю банковскую систему если бы акционеры банка начали ложить финансовое учреждение, сопротивляясь государству. Именно поэтому национализация случилась в 2016 году, потому что к ней надо было долго и нудно готовится, даже видя, как деньги продолжают выводить и страны. И потом говорили о национализации как о безупречном примере для других стран. И совсем недавно американское посольство напоминало об этом в твиттере. И даже сейчас, когда решение не вступит в законную силу, ведь будет ещё апелляция, трудно предсказать реакцию МВФ. И это в год пиковых выплат по внешнему долгу. Но просто пропустить это решение, не заметить его, в Фонде не смогут.

Но это мелочи, по сравнению с тем, что будет, если спустя время решение пройдет все судебные инстанции и вступит в законную силу. Потому что тогда мы не только откажемся от иска к Коломойскому на 5 млрд долларов (прощаем долг, ведь нам не жалко), не только будем вынуждены оплатить ему моральный ущерб, ведь он расстроился, когда его пылесос по выкачиванию денег из страны, в размере 2 млрд долларов. Не только можем столкнуться с необходимостью отдать Коломойскому банк. Это все будет. Но ключевое – это то, что такое решение полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ. И это в годы пиковых выплат по внешнему долгу. Сейчас вся макроэкономическая стабильность в Украине основана на сотрудничестве с МВФ. Нет МВФ – дорога одна, к дефолту. И дефолт это не пострадавшие буржуи. Дефолт – это падение гривны, рост цен, увольнение с работы. Это курс, прогнозировать который невозможно. И да, это то состояние, в котором нам крайне важно иметь поддержку МВФ. А ее не будет. Потому что нельзя рассчитывать на поддержку МВФ и говорить, что Фонд толкает Украину на нарушения закона. Нельзя оставаться в программе с МВФ и откатывать назад ключевые реформы.

И да, национализация

Обновлено в 18:08 Национализация защитила деньги миллионов граждан Украины

Обновлено в 18:10 По словам главы правления, решение суда об отмене национализации не повлияет на работу банка, он работает в стандартном режиме.