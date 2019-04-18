  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка
Общество
Главком Главком · · Обновлено в 18:10
· Приватбанк · Судья
Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка

Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка (7 новостей)

«Национализация защитила деньги миллионов граждан Украины»

Суд признал национализацию Приватбанка незаконной

И так, судьи с детства за Зеленского. Или, правильнее сказать, за Коломойсокого? Конец эпохи жадности, говорите….

А теперь серьезно. Окружной административный суд принял решение, что национализация Приватбанка была незаконной. Тот самый суд, который отстранял Уляну Супрун, блокировал реформу таможни, запрещал Мадйан да и в принципе известен своим творческим подходом к решению вопросов. «Чего изволите» суд. В общем, изволили теперь признаьб национализацию незаконной.

Есть ли какие-то последствия? Немедленных – никаких. На данный момент ничего не изменится. Это важно. Нет поводов для паники, в том числе и у вкладчиков банка. Это решение суда первой инстанции. А значит будет апелляция. А потом еще и Верховный Суд. Поэтому в ближайшее время никаких последствий для экономики не будет. Не надо бежать покупать доллары. Не надо забирать свои депозиты из банка. Пока банк остается государственным и надежным. Если не включать сюда потенциальную реакцию инвесторов, которые обратят внимание на это решение самого честного украинского суда.

Минфин обжалует решение суда по
Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"

Почему для инвесторов это важно? Потому что национализация Приватбанка была очень важной частью реформ, которые проходили под давлением кредиторов. Национализация Приватбанка была частью программы МВФ, ей был посвящен целый раздел. Ее готовили целый год. Более того, ее провели как дружественную, получив от акционеров письменную просьбу о национализации. Просто потому, что был риск уничтожить всю банковскую систему если бы акционеры банка начали ложить финансовое учреждение, сопротивляясь государству. Именно поэтому национализация случилась в 2016 году, потому что к ней надо было долго и нудно готовится, даже видя, как деньги продолжают выводить и страны. И потом говорили о национализации как о безупречном примере для других стран. И совсем недавно американское посольство напоминало об этом в твиттере. И даже сейчас, когда решение не вступит в законную силу, ведь будет ещё апелляция, трудно предсказать реакцию МВФ. И это в год пиковых выплат по внешнему долгу. Но просто пропустить это решение, не заметить его, в Фонде не смогут.

Но это мелочи, по сравнению с тем, что будет, если спустя время решение пройдет все судебные инстанции и вступит в законную силу. Потому что тогда мы не только откажемся от иска к Коломойскому на 5 млрд долларов (прощаем долг, ведь нам не жалко), не только будем вынуждены оплатить ему моральный ущерб, ведь он расстроился, когда его пылесос по выкачиванию денег из страны, в размере 2 млрд долларов. Не только можем столкнуться с необходимостью отдать Коломойскому банк. Это все будет. Но ключевое – это то, что такое решение полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ. И это в годы пиковых выплат по внешнему долгу. Сейчас вся макроэкономическая стабильность в Украине основана на сотрудничестве с МВФ. Нет МВФ – дорога одна, к дефолту. И дефолт это не пострадавшие буржуи. Дефолт – это падение гривны, рост цен, увольнение с работы. Это курс, прогнозировать который невозможно. И да, это то состояние, в котором нам крайне важно иметь поддержку МВФ. А ее не будет. Потому что нельзя рассчитывать на поддержку МВФ и говорить, что Фонд толкает Украину на нарушения закона. Нельзя оставаться в программе с МВФ и откатывать назад ключевые реформы.

И да, национализация

Обновлено в 18:08 Национализация защитила деньги миллионов граждан Украины

Обновлено в 18:10 По словам главы правления, решение суда об отмене национализации не повлияет на работу банка, он работает в стандартном режиме.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка»
Фото Суд признал национализацию ПриватБанка незаконной
Фото Решение о незаконности национализации Приватбанка - национальное унижение
Фото В «Приватбанке» уверяют, что решение суда о незаконности национализации банка не повлияет его на работу
Фото Отмена национализации "ПриватБанка": какую цену заплатят украинцы/Откат национализации "ПриватБанка" может осложнить сотрудничество Украины с МВФ
Фото В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об отмене национализации
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комментарии Комментарии  ·  18.04.19, 14:04 18 декабря 2016 года Кабинет министров на специальном заседании принял официальное решение о переходе 100% акций банка в собственность государства Окружной административный суд Киева признал противоправными…
Facenews Facenews  ·  18.04.19, 15:25 Национализация крупнейшего банка Украины была проведена с нарушениями норм законодательства, постановил суд в Киеве. Нацбанк Украины с этим не согласен и подаст апелляцию.Окружной административный суд…
Апостроф Апостроф  ·  18.04.19, 17:39 В Украине разгорается новый конфликт, связанный с национализацией "ПриватБанка" - суд принял решение о незаконности данной процедуры.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  18.04.19, 18:08 Национализация защитила деньги миллионов граждан Украины
Униан Униан  ·  18.04.19, 18:10 По словам главы правления, решение суда об отмене национализации не повлияет на работу банка, он работает в стандартном режиме.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Запорожье задержан боевик «Л/ДНР»

В Запорожье задержан боевик «Л/ДНР»
Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка

Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка
Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье
За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный
Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения правопорядка привлекут 72,4 тыс. правоохранителей

Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения…
В России снимают фильм о бойне в керченском колледже

В России снимают фильм о бойне в керченском колледже
Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием

Из части ВСУ дезертировал солдат-срочник с оружием
Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка

Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд

Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд
Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ
ЦИК перенесла время теледебатов на &quot;Общественном&quot;

ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе

«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе
Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей

Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей
В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об отмене национализации

В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об…
DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации рудника «Сухая Балка»

DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации…
Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе &quot;скорой&quot; и истории трансформации здравоохранения

Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе "скорой" и истории трансформации…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.