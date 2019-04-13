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Суд в России заочно арестовал Гриценко

Суд в России заочно арестовал Гриценко (5 новостей)

«Накануне Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии Гражданская позиция и экс-к»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом сообщил российский ТАСС.

Гриценко в РФ обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в московском суде.

Россия объявила Гриценко в розыск
Россия объявила Гриценко в розыск

Меру пресечения начнут вычислять с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд в России заочно арестовал Гриценко»
Фото В России заочно арестовали Анатолия Гриценко
Фото Гриценко заочно арестовали в России
Фото Суд в России заочно арестовал Гриценко
Фото В России суд заочно арестовал Анатолия Гриценко
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.04.19, 10:40 Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолия Гриценко, обвиняемого…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.04.19, 13:43 Басманный районный суд Москвы (Россия) заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого накануне Россия оъявила в розыск. Об этом он сообщил на своей странице в социальной…
АТН АТН  ·  13.04.19, 14:40 Накануне Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии "Гражданская позиция" и экс-к
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