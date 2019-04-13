Суд в России заочно арестовал Гриценко (5 новостей) «Накануне Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии Гражданская позиция и экс-к»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом сообщил российский ТАСС.

Гриценко в РФ обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в московском суде.

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Меру пресечения начнут вычислять с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ.