Суд в России заочно арестовал Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом сообщил российский ТАСС.
Гриценко в РФ обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны".
"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в московском суде.
Меру пресечения начнут вычислять с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ.