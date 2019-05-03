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Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции (3 новости)

«Венесуэльский суд 2 мая выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии Народная воля»

Суд в Венесуэле в четверг, 2 мая, выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля". Об этом сообщает DW.

Согласно постановлению суда, венесуэльские спецслужбы обязаны задержать Лопеса и доставить его в военную тюрьму Рамо Верде. В настоящее время Лопес вместе с семьей укрывается в резиденции испанского посла в Каракасе. По данным издания, испанские власти уже объявили, что не собираются выдавать его режиму Николаса Мадуро.

Перешедшие на сторону временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо военнослужащие, 30 апреля освободили Лопеса, приговоренного к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы за "призывы к насилию". На протяжении многих лет Лопес считался лидером венесуэльской оппозиции и провел последний год под домашним арестом.

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Выступая вместе с Гуайдо и военными на базе ВВС Ла-Карлота близ Каракаса, он сообщил, что был освобожден по распоряжению временного президента.

"Пришло время завоевать свободу", - заявил Лопес, пожелав венесуэльцам "силы и веры", чтобы добиться окончательного перехода власти к оппозиции. После фактического провала переворота он укрылся в посольстве Испании.

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РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 05:40 Венесуэльский суд 2 мая выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.Согласно судебному постановлению, венесуэльские…
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 09:50 Венесуэльский суд 2 мая выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля".
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