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Суд вернул дело блогера Шария на дорасследование и отменил его заочный арест и розыск (11 новостей) «Дело рассматривают с 2012 года»

Шевченковский райсуд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Об этом говорится в материалах суда, пишут Українськi Новини во вторник, 16 апреля.

Сообщается, что в апреле суд рассмотрел дело, открытое в мае 2011 года после стрельбы с участием Шария в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве.

Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса).

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением в розыск Шария.

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Кроме того, в 2012 году суд заочно применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой Европейского Союза.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого.

В мае 2014 года стало известно, что Шарий также получил статус политического беженца в Литве.

В мае 2018 года полиция проинформировала суд, что розыск блогера продолжается.

Кроме того, начальник Соломенского управления полиции Киева попросил суд обратиться в Министерство юстиции для решения вопроса об экстрадиции подсудимого.

В августе 2018 года суд по просьбе адвоката Шария возобновил рассмотрение дела, остановленного в 2012 году.

В судебном заседании защитник обвиняемого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия.

Адвокат отметил, что в июне 2012 года Департаментом миграции Литвы его подзащитному предоставлен полный статус политического беженца, что может свидетельствовать о фальсификации в Украине уголовного дела в отношении Шария.

Прокурор в суде возражал против удовлетворения ходатайства адвоката о направлении уголовного дела на дополнительное расследование, считая, что досудебное расследование проведено полно и объективно, без существенных нарушений норм уголовного процессуального законодательства.

Прокурор также поддержал ходатайство об экстрадиции подсудимого.

Суд отметил, что разумные сроки рассмотрения дела уже истекли.

Суд также не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста.

В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария - отменить.

Ранее Шарий заявлял, что Нацполиция Украины пытается через суд получить данные о его местонахождение. Он опубликовал решение суда, который разрешил правоохранителям обратиться в Google о его местоположении.

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Обновлено в 14:42 Дело рассматривают с 2012 года.

Обновлено в 16:59 Блогеру были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).