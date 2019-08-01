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Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко

Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко (5 новостей)

«В Генпрокуратуре заявляют, что будут жаловаться на судью Виталия Писанца за манипуляции, допущенные им в ходе принятия решения на соответствующее…»

Печерский суд Киева дважды отказал следователю генпрокуратуры в аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко, сообщает Судебный репортер со ссылкой на решения суда.

По информации издания, суд отказывал следователю 8 июля (судья Пидпалый) и 25 июля (судья Писанец).

По мнению следствия, Ющенко содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

Следователь просил арестовать имущество Ющенко, чтобы обеспечить его возможную конфискацию в будущем. Суд посчитал, что следствием не представлено никаких доказательств, что Ющенко намеревается отчуждать свое имущество. Также суд не получил документов, подтверждающих оценку имущества, которое фигурирует в подозрении.

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Кроме этого, судья Писанец считает, что, поскольку материалы в отношении Ющенко были выделены в конце мая в отдельное производство, то речь идет о производстве 2019 года. В этом случае дело подследственно НАБУ, а не ГПУ, и нарушение правил подследственности повлечет за собой признание доказательств недопустимыми.

В решении от 9 июля приводится список имущества Ющенко. Речь идет о четырех земельных участках на территории Старобезрадичевского сельского совета в Киевской области, половине от каждого из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилом доме с хозяйственными зданиями и сооружениями и еще одном жилом доме.

Ранее руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что Ющенко инкриминируют ч. 5 ст. 191 - содействие завладению Межигорьем. По его словам, речь идет об имуществе, которое есть "у Ющенко по реестрам".

6 июня Ющенко объявили подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко»
Фото Суд опять отказался арестовывать имущество Ющенко
Фото Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко
Фото Суд повторно отказался арестовывать имущество Ющенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  01.08.19, 13:04 Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры в аресте имущества Виктора Ющенко (третий президент Украины). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.08.19, 13:11 Печерский райсуд Киева во второй раз не позволил следователю Генеральной прокуратуры арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко. Следователю отказали 9 и 25 июля, отмечает "Судебный репортер"…
Униан Униан  ·  01.08.19, 14:49 В Генпрокуратуре заявляют, что будут жаловаться на судью Виталия Писанца за манипуляции, допущенные им в ходе принятия решения на соответствующее ходатайство.
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