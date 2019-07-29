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Судебные споры с компаниями "Дарница и "Здоровье" за ТМ "Корвалол" - идентичны, замдиректора "Фармак"

Судебные споры с компаниями "Дарница и "Здоровье" за ТМ "Корвалол" - идентичны, замдиректора "Фармак" (3 новости)

«На сегодняшний день ПАО "Фармак" является единственным законным владельцем знака для товаров и услуг "Корвалол", использование этого наименования другими компаниями…»

Запрет на использование названия "Корвалол" распространяется на продукцию и "Дарницы", и фабрики "Здоровье", так единственный законный владелец этого знака для товаров и услуг – ПАО "Фармак", заявил директор правового обеспечения "Фармак" Дмитрий Таранчук.Единственным законным владельцем знака для товаров и услуг "Корвалол" остается компания "Фармак", заявил директор правового обеспечения ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук в интервью изданию "Голос Украины". Он убежден, что использование названия другими компаниями будет считаться нарушением.

"Обозначение "Корвалол-Дарница" является схожим до степени смешения со знаком "Корвалол Corvalolum" компании "Фармак": фонетическое и графическое сходство обозначения "Корвалол-Дарница" заключается в том, что слово "Корвалол" является тождественным со знаком "Корвалол Corvalolum", а смысловое сходство сводится к тому, что данное обозначение предназначено для маркировки одного и того же товара пятого класса лекарственного средства препарата "Корвалол", оно имеет одинаковый состав, терапевтические свойства, каналы распространения и одинаковый круг потребителей", отметил представитель компании "Фармак".

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный Суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

"Большая палата Верховного Суда рассмотрела данное дело по сути и вынесла беспристрастное решение в строгом соответствии с действующим процессуальным законодательством. Для полного и объективного пересмотра данного дела суду первой инстанции процессуальное законодательство предписывает на соответствующих стадиях судебного процесса проверить и проанализировать все поданные доказательства и объективно рассмотреть все ходатайства сторон, в т.ч. ходатайства ПАО "Фармак". В то же время, отмена постановления апелляционной инстанции по решению Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения"Корвалол Corvalolum" хорошо известным, означает, что вышеуказанное решение Апелляционной палаты МЭРТ (Министерства экономического развития. "ГОРДОН") является действующим для всех субъектов правоотношений и сохраняет за правообладателем хорошо известного знака "Корвалол Corvalolum" все права, предусмотренные действующим законодательством Украины", подчеркнул руководитель.

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Он добавил, что запрет касается и еще одного производителя компании "Здоровье".

"Судебный спор между компанией "Фармак" и компанией "Здоровье" имеет общие основания, которые стали основой для иска к фармацевтической компании "Здоровье". Это связано с тем, что название лекарственного препарата "Корвалол-Здоровье" явля

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.07.19, 14:56 Директор по правовому обеспечению крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" Дмитрий Таранчук отмечает, что на сегодняшний день "Фармак" является единственным законным владелецем знака…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.07.19, 16:38 На сегодняшний день ПАО "Фармак" является единственным законным владельцем знака для товаров и услуг "Корвалол", использование этого наименования другими компаниями будет считаться…
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