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Судья Конституционного суда ушел в отставку

Судья Конституционного суда ушел в отставку (4 новости)

«Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в отставку в связи с поданным им заявлением, сообщает пресс-служба КСУ.Отмечается, что он был…»

Судья Конституционного суда Николай Мельник ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мельника уволили в связи с его заявлением об отставке.

"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного суда Украины в связи с подачей им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

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Добавим, Мельника был назначен судьей КСУ Верховной радой Украины в марте 2014 года. Судья принес присягу 13 марта 2014 года. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.12.19, 13:41 Судья Конституционного суда Николай Мельник уволен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.Решение было принято на специальном пленарном заседании КСУ после того, как Мельник подал заявление об…
УНН УНН  ·  26.12.19, 15:21 "24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением…
ForUm ForUm  ·  26.12.19, 17:37 Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в отставку в связи с поданным им заявлением, сообщает пресс-служба КСУ.Отмечается, что он был уволен 24 декабря на специальном пленарном заседании…
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