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Судья Конституционного суда ушел в отставку (4 новости) «Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в отставку в связи с поданным им заявлением, сообщает пресс-служба КСУ.Отмечается, что он был…»

Судья Конституционного суда Николай Мельник ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мельника уволили в связи с его заявлением об отставке.

"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного суда Украины в связи с подачей им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

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Добавим, Мельника был назначен судьей КСУ Верховной радой Украины в марте 2014 года. Судья принес присягу 13 марта 2014 года. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.