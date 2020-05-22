Судью Верховного суда Украины отстранили за пьянство за рулем (3 новости) «Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Соответствующее решение 22 мая…»

Двух судей отстранили от осуществления правосудия из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 22 мая.

Высший совет правосудия передает, что судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк временно отстранен по решению дисциплинарной палаты ВСП.

Как пояснили в совете, судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судью оштрафовали на 10 тысяч гривен, и он был лишен права управлять автомобилем сроком на год.

Кроме того, от осуществления правосудия отстранен судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан. Мужчина также совершил административное правонарушения: 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

На камеру был зафиксирован разговор патрульного с судьей, в котором последний позволил себе неце...