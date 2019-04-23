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СУЛЬШЕР: «В матче с Манчестер Сити на поле будет негде спрятаться»

СУЛЬШЕР: «В матче с Манчестер Сити на поле будет негде спрятаться» (5 новостей)

«Наставник «Манчестер Юнайтед» ждет дерби»

В среду, 24 апреля, будут сыграны два матча перенесенного 31-го тура АПЛ. Именно здесь будет сыграно манчестерское дерби – "Манчестер Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед". Посмотреть матч можно будет и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55. сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции платный – 89 гривен в месяц. Однако там есть возможность просматривать моменты матча, а также смотреть онлайн другие матчи – чемпионаты Украины, Италии и Англии, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Обновлено в 23:37 Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55. сам матч начнется в 22:00.

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Sport.ua Sport.ua  ·  23.04.19, 20:45 Наставник «Манчестер Юнайтед» ждет дерби
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