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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:08
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Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женщина-арбитр

Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женщина-арбитр (14 новостей)

«Английские команды обслужит француженка»

Французская арбитр Стефани Фраппар рассудит матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Английские клубы "Ливерпуль" и "Челси" сойдутся 14-го августа.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что определился с судьей матча за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем".

На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина. Фраппар будут помогать Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

В июле Фраппар работала на финале женского Чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Победу одержали американки.

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Во французской Лиге 1 Фраппар дебютировала в прошлом сезоне, а с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизионе на постоянной основе.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация придает большое значение развитию женского футбола.

Я много раз говорил, что потенциал женского футбола не имеет границ, и я очень рад, что Стефани Фраппар была назначена судить Суперкубок УЕФА в этом году вместе с помощницами судьи Мануэлой Николози и Мишель О'Нил.

Как организация, мы придаем первостепенное значение развитию женского футбола во всех областях. Я надеюсь, что мастерство и преданность, которые Стефани продемонстрировала на протяжении всей своей карьеры, чтобы достичь этого уровня, вдохновят миллионы девушек и женщин по всей Европе и покажут им, что не должно быть никаких препятствий для достижения своей мечты, – сказал Чеферин.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в Стамбуле (Турция) в среду, 14 августа. Начало игры в 22:00. Новости о поединке читайте на сайт Спорт24.

Обновлено в 16:28 Официальный сайт УЕФА сообщил, что определился с судьей матча за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем".

Обновлено в 17:08 14 августа в Стамбуле женская команда арбитров впервые в истории будет судить матч за Суперкубок УЕФА среди мужчин между командами "Ливерпуль" и "Челси".

ФОТО К НОВОСТИ: «Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женщина-арбитр»
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Фото Матч за Суперкубок Европы между Ливерпулем и Челси обслужит женщина-арбитр
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ТСН ТСН  ·  02.08.19, 13:51 Впервые в истории решающий мужской еврокубковый матч будет судить женщина.
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 14:04 Матч за Суперкубок УЕФА 2019 года между "Ливерпулем" и "Челси" обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Отмечается, что историческое решение,…
Униан Униан  ·  02.08.19, 14:07 Назначение на игру получила Стефани Фраппар.
Униан Униан  ·  02.08.19, 14:07 Назначение на игру получила Стефани Фраппар.
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Sport.ua Sport.ua  ·  02.08.19, 14:35 Английские команды обслужит француженка
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.08.19, 14:54 Француженка Стефани Фраппар назначена главным судьей матча за Суперкубок УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Челси".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.08.19, 15:00 На поединке будет работать женская бригада арбитров.
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Terrikon Terrikon  ·  02.08.19, 16:23 Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.08.19, 16:28 Матч за Суперкубок Европы рассудит женщина. Официальный сайт УЕФА сообщил, что определился с судьей матча за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем". Французская арбитр Стефани Фраппар рассудит…
Украинская правда Украинская правда  ·  02.08.19, 17:08 14 августа в Стамбуле женская команда арбитров впервые в истории будет судить матч за Суперкубок УЕФА среди мужчин между командами "Ливерпуль" и "Челси".
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