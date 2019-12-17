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Супермен Красный сын: официальный трейлер

Супермен Красный сын: официальный трейлер (4 новости и 1 видео)

«Экранизация нового комикса выйдет в начале 2020 года»

В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "Супермен. Красный сын", основанный на одноименном комиксе Марка Миллара ("Kingsman", "Пипец").

По сюжету, капсула с Суперменом приземлилась в СССР. Супергерой становится коммунистом и в дальнейшем возглавляет партию и государство. В трейлере также показали Иосифа Сталина.

Главного героя мультфильма озвучил актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в цикле фильмов о Гарри Поттере.

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"Супермен. Красный сын" выйдет в начале 2020 года.

Как сообщалось ранее, появился трейлер нового сериала "Дракула" от создателей "Шерлока".

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Главред Главред  ·  17.12.19, 11:28 Супермен Красный сын получил официальный трейлер, в котором все супергерои, которых мы знаем по Лиге Справедливости родились и работают на СССР, а не на США. Не только Супермен с серпом и молотом на...
Гордон Гордон  ·  17.12.19, 12:00 На канале IGN в YouTube разместили трейлер мультфильма "Супермен. Красный сын". В основе – одноименный комикс Марка Миллара. По сюжету Супермен оказывается в СССР и становится коммунистом.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 13:24 Экранизация нового комикса выйдет в начале 2020 года.
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