В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "Супермен. Красный сын", основанный на одноименном комиксе Марка Миллара ("Kingsman", "Пипец").
По сюжету, капсула с Суперменом приземлилась в СССР. Супергерой становится коммунистом и в дальнейшем возглавляет партию и государство. В трейлере также показали Иосифа Сталина.
Главного героя мультфильма озвучил актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в цикле фильмов о Гарри Поттере.
"Супермен. Красный сын" выйдет в начале 2020 года.
Как сообщалось ранее, появился трейлер нового сериала "Дракула" от создателей "Шерлока".