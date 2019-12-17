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Супермен Красный сын: официальный трейлер (4 новости и 1 видео) «Экранизация нового комикса выйдет в начале 2020 года»

В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "Супермен. Красный сын", основанный на одноименном комиксе Марка Миллара ("Kingsman", "Пипец").

По сюжету, капсула с Суперменом приземлилась в СССР. Супергерой становится коммунистом и в дальнейшем возглавляет партию и государство. В трейлере также показали Иосифа Сталина.

Главного героя мультфильма озвучил актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в цикле фильмов о Гарри Поттере.

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"Супермен. Красный сын" выйдет в начале 2020 года.

Как сообщалось ранее, появился трейлер нового сериала "Дракула" от создателей "Шерлока".