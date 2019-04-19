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Политика
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Супрун дала советы кандидатам перед дебатами: не пить алкоголь, думать о пижаме

Супрун дала советы кандидатам перед дебатами: не пить алкоголь, думать о пижаме (4 новости)

«И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рекомендует перед публичным выступлением успокоиться и попытаться преодолеть свой страх»

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала декілька порад кандидатам у президенти України перед дебатами на НСК "Олімпійський". Вона радить їм перед публічною дискусією заспокоїтися, спробувати опанувати страх, але не за допомогою алкоголю.

"Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом із нас, і це досить непросто. Нервувати через виступ перед аудиторією, особливо великою, – нормально. Головне – навчитися контролювати свої емоції", – зазначила Супрун.

За її словами, почати варто з правильної постави й розслабити голосові зв'язки.

"Кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук "хаммммм" – ви маєте відчути вібрацію. Регулярно робіть ці вправи, й ви зможете говорити нижчим, ніж раніше, голосом з обертонами", – написала посадовиця.

"Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор" - глава…

Крім того, щоб опанувати страх, Супрун пропонує уявити, що всі люди, які дивляться на кандидатів, щойно прокинулись і в піжамах.

"Усі сонні, непричесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розкажете. Нічого страшного із вами не станеться – усвідомте це. Публічні промови – це безпечно для здоров'я і життя", – наголосила Супрун.

Також слід знайти точку опори й візуальний контакт із людьми, вона радить не ховати очі та не дивитися в порожнечу.

"Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотний зв'язок: чи вас розуміють, чи людині цікаво, наскільки вона з вами згодна чи готова заперечити", – пояснила Супрун.

Також, за її словами, варто пити воду під час виступу, бути готовим до питань – продумати відповіді на них, потренуватися з промовою та не боятися пауз.

"Заспокійливе, але не алкоголь. Алкоголь справді знімає тривожність у короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами. Але, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп'яніння може ще більше сплутати мову й думки, а лише-но вміст алкоголю впаде, тривожність ще більше посилиться", – підсумувала Уляна Супрун.

Як повідомляв 5.UA, у центрі Києва з вечора четверга частково обмежили рух транспорту через дебати кандидатів у президенти, які відбудуться на НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, ввечері.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 10:13 И.о. руководителя Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует кандидатам в президенты перед дебатами успокоиться, попытаться преодолеть страх, но не с помощью алкоголя.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 10:55 И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рекомендует перед публичным выступлением успокоиться и попытаться преодолеть свой страх.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 10:55 И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рекомендует перед публичным выступлением успокоиться и попытаться преодолеть свой страх.
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