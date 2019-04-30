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Супрун готова снова возглавить МОЗ после парламентских выборов

Супрун готова снова возглавить МОЗ после парламентских выборов (6 новостей)

«Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что может остаться в правительстве после парламентских выборов в октябре, если в…»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что может остаться в правительстве после парламентских выборов в октябре, если в Кабмине будут люди, которые не станут блокировать изменения.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала в интервью Deutsche Welle, опубликованном 30 апреля, что после парламентских выборов в Украина она готова сотрудничать с "любой конструктивной политической силой".

На вопрос "Осенью пройдут парламентские выборы, должно быть сформировано новое правительство. Если новоизбранный президент предложит вам возглавить Минздрав, вы согласитесь?" Супрун ответила: "В зависимости от того, кто будет в правительстве. Потому что если в правительстве будут люди, которые будут блокировать изменения, которые мы внедряем, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?".

"Мою кандидатуру подали от нынешней коалиции. Но мы часто говорим, что много дел, касающихся здравоохранения, они немного вне политики, потому что люди болеют независимо от политической ситуации, а мы должны всем помочь и предоставить качественные медицинские услуги. Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимо финансирование", добавила она.

Супрун заявила, что после президентских выборов команда победителя второго тура выборов Владимира Зеленского заявила о поддержке реформ здравоохранения.

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"Они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования от 2020 года", добавила она.

Уроженку США Супрун назначили и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что внесет ее кандидатуру на назначение министром, как только коалиция определит общую позицию по этому вопросу.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе.

Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. 28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 13:09 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что может остаться в правительстве после парламентских выборов в октябре, если в Кабмине будут люди, которые не станут блокировать…
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