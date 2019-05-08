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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:14
Супрун назвала полезные продукты вместо лука

Супрун назвала полезные продукты вместо лука (8 новостей)

«Чтобы блюда были более ароматными, лук можно заменить специями или зеленью»

Многим лук не по вкусу, вызывает аллергию, кажется антисоциальным продуктом. Не слишком приятно, когда ты говоришь с человеком, который перед этим поел лук. Поэтому одни люди пытаются его употреблять вечером, или же тогда, когда не имеют планов на вечер.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в таких случаях советует заменить лук другими продуктами.

Она советует есть зеленый лук и порей.

Врач Ульяна Супрун

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“Они содержат много кемпферола. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами”.

По составу кемпферола зеленый лук можно заменить на фасоль, молодые бобы, вино, специи гвоздику, черный чай и малину. Поэтому можно выбирать и эти продукты.

via GIPHY

В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. По содержанию витаминов идеально подходит крапива. Последнюю можно добавлять к зеленому борщу или рису.

Ульяна Супрун

"В луке есть пребиотики – вещества, которые любит кишечная микрофлора. Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе

корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками”.

Полезным будет употребление лука для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаления. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Заменить его можно на укроп, корицу, имбирь, кинзу и семена кориандра.

Вместо того, чтобы жарить лук, можно использовать редис. Он содержит серосодержащие соединения, и может дать определенную сладкую горечь и аромат.

Жарить лук до золотистой корочки вредно для здоровья. Этот процесс связан с развитием диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушениями работы почек. Поэтому не переживайте — суп без зажаренного лука будет даже полезнее.

via GIPHY

При приготовлении паштета или печени, Ульяна Супрун советует потушить яблоки или груши, пастернак или сельдерей.

Эксперт заключает: употребляйте лук только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней.

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Обновлено в 12:39 В среду, 8 мая, Ульяна Супрун опубликовала пост о том, какими продуктами можно заменить репчатый лук.

Обновлено в 13:14 "Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферол. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферол много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае. Поэтому можно выбирать и эти продукты ", - написала Супрун в Facebook.

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Фото Супрун рассказала, чем можно заменить лук
Фото Супрун рассказала чем заменить лук
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УНН УНН  ·  08.05.19, 10:00 Репчатый лук, который содержит мало витаминов и минералов, можно заменить, например, на питательные зеленый лук и порей. Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.05.19, 11:05 Лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. Об этом у себя в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун."Многим он не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром…
Униан Униан  ·  08.05.19, 11:08 Чтобы блюда были более ароматными, лук можно заменить специями или зеленью.
MIGnews MIGnews  ·  08.05.19, 11:40 В среду, 8 мая, Ульяна Супрун заявила, что лук можно заменить другими полезными продуктами, гораздо дешевле по стоимости.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.05.19, 12:14 Уляна Супрун заявила, что лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. Об этом и. о. министра здравоохранения написала в Facebook. По словам Супрун, многим лук не по вкусу, вызывает…
MIGnews MIGnews  ·  08.05.19, 12:39 В среду, 8 мая, Ульяна Супрун опубликовала пост о том, какими продуктами можно заменить репчатый лук.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.05.19, 13:14 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, чем можно заменить лук. Выяснилось, что ее можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. "Репчатый лук содержит…
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