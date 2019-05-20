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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:33
· Отставка · Выборы · Минздрав
Супрун не хочет уходить в отставку

Супрун не хочет уходить в отставку (6 новостей)

«И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку»

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, сообщают Українські Новини.

Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Уже стало известно, что министр обороны Степан Полторак подал в отставку. 

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Обновлено в 14:19 Сообщение Супрун не собирается уходить в отставку появились сначала на ХВИЛЯ.

Обновлено в 14:33 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку.

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Голос.UA Голос.UA  ·  20.05.19, 12:08 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку. Об этом сообщают "Українські Новини". Она отметила, что новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после…
ForUm ForUm  ·  20.05.19, 12:35 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, сообщают Українські Новини.Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную…
Finance Finance  ·  20.05.19, 12:45 Глава МОЗ заявила, что реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений и она пока не намерена покидать свой пост. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку.…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 14:33 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку.
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