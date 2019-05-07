Супрун подала в суд на журналиста 1+1 (5 новостей) «И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала в суд против журналиста 1+1 Александра Дубинского иск о защите чести, достоинства, деловой…»

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что подала на журналиста Александра Дубинского в суд за обвинения в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ. Дубинский заявил, что "с удовольствием" будет судиться.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила 7 мая в Facebook, что подала в Соломенский райсуд Киева иск против журналиста телеканала "1+1" Александра Дубинского.

"Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском суде. Буду держать в курсе о ходе дела", написала она.

И.о. министра отметила, что "динамика информационных атак по работе Министерства здравоохранения Украины вновь набирает обороты".

"Едва успеваем опровергать фейки, которые распространяют оппоненты изменений. На прошлой неделе меня обвинили в том, что "под видом реформ" я занимаюсь хищением и отмыванием бюджетных средств. Автор этих материалов Александр Дубинский. Лицо, не способное предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняющееся ими разбрасываться. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными", подчеркнула Супрун.

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По ее словам, "это тот жанр фейков, который не содержит настоящих доказательств или документов, искажает цифры и содержит много необоснованной лжи, именно откровенной и опасной лжи, а не искажения информации".

"В своих материалах относительно меня и Министерства Александр выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений. Каждый из материалов хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций", заявила Супрун.

Она отметила, что "решила протестировать такой инструмент защиты правды", как иск в суд, поскольку "от опровержения фейков тенденция их появления не уменьшается".

Дубинский в Facebook объяснил, что речь идет о материале "Воровка с американским паспортом", размещенном на его сайте 2 мая. В нем написано, что "Ульяна Супрун и ее подельники по МОЗ напоследок хотят "нагреться" на платном реестре медицинских осмотров".

Комментируя иск, журналист заявил, что "с удовольствием сделает с госпожой Супрун в суде то, что мечтают сделать с ней миллионы украинцев, столкнувшихся с ее "реформами"".

"Любою, когда потешные воры из окружения Порошенко-Гройсмана идут в суд и начинают раскрывать свои личные данные", отметил он.