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Супрун рассказала, как не заболеть диабетом

Супрун рассказала, как не заболеть диабетом (3 новости)

«Сахарный диабет частично связан с сахаром, но он имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь. Уровень…»

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций по профилактике и лечению сахарного диабета. Свои советы она опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, сахарный диабет бывает разный, часто его типы непросто различить. "Сахарный диабет имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь", написала она в соцсети. Так, уровень глюкозы в крови должнен быть более или менее постоянным. "Ее недостаток ощущается как голод, и к недостатку глюкозы чувствительные нейроны, ведь это их главный источник энергии. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций. Поэтому в нашем теле действует система инсулин-глюкагон, которая поддерживает уровень глюкозы постоянным", - отметила и.о. главы Минздрава. Супрун добавила, что нарушение баланса этой системы и последствия ненадлежащего уровня сахара в крови и составляют клиническую картину сахарного диабета. Она рассказала о том, как появляется диабет первого типа. "Диабет 1 типа возникает в детстве, хотя не всегда его диагностируют сразу. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара в крови", - отметила и.о. министра. По словам чиновницы, признаками, которые должны натолкнуть на мысль о диабете этого типа и визит к врачу, являются утомляемость, потеря веса и мышечной массы, жажда и значительный диурез. "При этом в моче присутствует глюкоза. Другими симптомами могут быть кожные инфекции, сухость глаз, ухудшение зрения и боли в животе", - добавила она. Супрун отметила, что иногда при диабете первого типа развивается инсулинорезистентность. Тогда говорят о двойном диабете. Также чиновница рассказала о хрупком диабете 1 типа: Хрупкий или лабильный диабет - это диабет 1 типа, который трудно поддается урегулированию: у пациента бывают непрогнозируемые пики и спады уровня глюкозы, пища переваривается то хорошо, то медленно, и высока вероятность кетоацидоза (образование кетонов и закисление крови) или гипергликемии (высокого уровня глюкозы ). Хрупкий диабет связан с плохой нервной регуляцией пищеварения, стрессом и развитием устойчивости к инсулину. Диабет 2 типа часто диагностируют после 30 лет. У больных диабетом 2 типа часто бывает избыточный вес, высокое давление и нарушен баланс холестерина. Но не всегда человек с ожирением, гипертензией и высоким уровнем глюкозы в крови имеет диабет 2 типа - такое состояние может быть следствием диабета 1 типа. Такой диагноз ставят на основании анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе - как быстро нормализуется ее уровень, если человек употребил значительное количество сахара. В 70-80% диабет 2 типа не требует инъекций инсулина, ведь он в теле есть, просто клетки становятся к нему нечувствительными. Это называется инсулинорезистентность. По словам Супрун, если человек постоянно ест и пьет что-то сладкое, никогда не бывает сильно голодным, мало нагружает мышцы, то у него постоянно высокий уровень глюкозы, который тело должно преодолевать все сильнее выделением инсулина. В то же время, клетки перестают должным образом реагировать на этот гормон. Одним из путей, которые к этому ведут, считают хроническое воспаление, которое провоцирует образование висцерального жира (в области талии) и отсутствие гормона адипонектина. Этот гормон выделяется жировой

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Комментарии Комментарии  ·  07.05.19, 10:23 Стало известно, как себя оберечь от болезни Сахарный диабет является сложным заболеванием, связанным с уровнем глюкозы в крови. Чтобы исключить риск развития диабета, необходимо придерживаться здорового…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.05.19, 10:52 Сахарный диабет частично связан "с сахаром", но он имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь. Уровень глюкозы в крови должно быть постоянным, отмечает…
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