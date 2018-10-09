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Супрун рассказала, как защититься от гриппа

Супрун рассказала, как защититься от гриппа (4 новости)

«Лук, чеснок и лимон/ "Повар" Организмы украинцев от гриппа может спасти только соответствующая вакцина, здоровый образ жизни и тщательное мытье…»

От гриппа не могут защитить лук, чеснок, лимон, витамин С или оксолиновая мазь. Об этом написала сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook во вторник, 9 октября.

"От гриппа не защищает: лук или чеснок, лимон или витамин C, оксолиновая мазь и бальзам Звездочка, никакие иммуномодуляторы и блокаторы вирусов. Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа", - отметила Супрун.

По ее словам, для хранения вакцины необходимо соблюдать "холодную цепь". "Чтобы вакцина не потеряла своих защитных свойств прививки лучше делать вскоре после того, как приобрели ее в аптеке", - уточнила она.

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Ранее в Минздраве пообещали, что в течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тысяч доз вакцин против гриппа, стоимость одной вакцины - от 200 до 300 грн.

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