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Супрун рассказала когда и как мыть руки

Супрун рассказала когда и как мыть руки (4 новости)

«Запись главы Минздрава приурочена к Всемирному дню гигиены рук»

К Всемирному дню гигиены рук, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, как важно мыть руки.

"Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни", - говорится в сообщении.

И. о. министра добавила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в пищу и напитки. Также их можно перенести на другие предметы — поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека.

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Супрун отметила, что ясли касаться грязными руками лица — могут возникнуть проблемы с кожей.Наиболее универсальным и безопасным образом уберечься от бактерий — тщательно мыть руки.Супрун отмечает, что руки нужно тщательно мыть водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективное. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий.Супрун советует, когда обязательно мыть руки: после возвращения с улицы домой; до, во время и после приготовления пищи; до и после ухода за больным; после кашля, чихания, выдувание носа; после посещения туалета; после контакта с животными. "Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - добавила и.о. министра.Всемирный день гигиены рук отмечают ежегодно 5 мая. Дата этого мероприятия выбирается не случайно: 5-й день 5-го месяца символизирует 5 пальцев на каждой руке человека. Поскольку руки являются одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний.Всемирный день гигиены рук учрежден, чтобы напомнить о важности обработки рук для сохранения жизни и здоровья миллионов людей и подчеркнуть особую важность гигиены рук, как в области здравоохранения, так и в повседневной жизни.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  05.05.19, 14:36 К Всемирного дня гигвены рук, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, как важно мыть руки, передает УНН, ссылаясь на Facebook Супрун."Путей распространения патогенов и микробов множество.…
Телеграф Телеграф  ·  05.05.19, 15:43 К Всемирного дня гигены рук, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, как важно мыть руки.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.05.19, 15:58 Запись главы Минздрава приурочена к Всемирному дню гигиены рук.
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