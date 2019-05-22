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Политика
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 13:10
· ООН · Россия · ВОЗ · Минздрав · Совбез ООН
Супрун в Женеве заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

Супрун в Женеве заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН (7 новостей)

«В.а. министра здравоохранения просит "не терпеть" РФ в Совбезе»

И.о. министра Супрун выступила на сессии ВОЗ в Женеве И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Об этом она сказала во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохоранения в Женеве. Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. И.о. министра заявила, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека. "ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", - заявила Супрун. Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных. Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России. Как сообщали "Комментарии", исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.

Обновлено в 10:55 Супрун подчеркнула, что Россия для участия в Совбезе ООН должна вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма и освободить всех пленных.

Обновлено в 13:10 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Супрун в Женеве заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН»
Фото Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза
Фото Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Фото Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета Безопасности
Фото Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета Безопасности
Фото Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 08:38 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Как информирует РБК-Украина, об этом она сказала во время выступления…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.19, 10:15 И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на 72 сессии Всемирной организации здравоохоранения в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.Она…
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 10:40 В.а. министра здравоохранения просит "не терпеть" РФ в Совбезе.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.19, 10:48 Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  22.05.19, 10:55 Супрун подчеркнула, что Россия для участия в Совбезе ООН должна вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма и освободить всех пленных.
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  22.05.19, 13:10 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.
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