Супрун в Женеве заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

И.о. министра Супрун выступила на сессии ВОЗ в Женеве И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Об этом она сказала во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохоранения в Женеве. Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. И.о. министра заявила, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека. "ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", - заявила Супрун. Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных. Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России. Как сообщали "Комментарии", исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.

Обновлено в 10:55 Супрун подчеркнула, что Россия для участия в Совбезе ООН должна вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма и освободить всех пленных.

Обновлено в 13:10 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.