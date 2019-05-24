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Спорт
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Суркис: «Хацкевич останется главным тренером, если убедит меня, что способен бороться за трофеи»

Суркис: «Хацкевич останется главным тренером, если убедит меня, что способен бороться за трофеи» (4 новости)

«Президент клуба ждет трофеев»

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, продолжит ли Александр Хацкевич работу в киевском клубе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.05.19, 14:50 Контракт белорусского специалиста с киевским клубом заканчивается в начале июня
ТСН ТСН  ·  24.05.19, 15:23 Президент киевлян готов дать еще один шанс нынешнему тренеру.
Sport.ua Sport.ua  ·  24.05.19, 17:26 Президент клуба ждет трофеев
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