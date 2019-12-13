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Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета "Динамо" из Лиги Европы

Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета "Динамо" из Лиги Европы (7 новостей)

«Тренер останется на своем посту»

Президент "Динамо" Игорь Суркис продолжает доверять главному тренеру Алексею Михайличенко даже несмотря на неудачные результаты команды.

Михайличенко доработает на своей должности как минимум до конца сезона 2019-2020, пишет "Трибуна"

Суркис считает, что 56-летнему украинском следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона.

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Выводы о работе коуча будут сделаны уже после окончания текущего сезона. К ничьей с "Лугано" вопрос увольнения тоже не подниматься.

ФОТО К НОВОСТИ: «Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета "Динамо" из Лиги Европы»
Фото Суркис не планирует увольнять Михайличенко - СМИ
Фото Суркис не планирует увольнять Михайличенко - СМИ
Фото Суркис не будет увольнять Михайличенко - СМИ
Фото Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета "Динамо" из Лиги Европы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  13.12.19, 17:37 И это после откровенной неудачи в Лиге Европы.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.19, 17:56 Игорь Суркис не планирует увольнять наставника.
Униан Униан  ·  13.12.19, 18:02 Тренер проработает в "Динамо" как минимум до конца текущего сезона.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.19, 18:40 Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко останется на своем посту до конца текущего сезона. Несмотря на крайне неудачные результаты команды, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  13.12.19, 18:50 Президент "Динамо" Игорь Суркис планирует дать главному тренеру команды Алексею Михайличенко возможность подготовить "Динамо" ко второй части сезона на зимних сборах, пишет ресурс Tribuna.ua.Президент…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  13.12.19, 19:06 Тренер останется на своем посту
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