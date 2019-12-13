Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета "Динамо" из Лиги Европы (7 новостей) «Тренер останется на своем посту»

Президент "Динамо" Игорь Суркис продолжает доверять главному тренеру Алексею Михайличенко даже несмотря на неудачные результаты команды.

Михайличенко доработает на своей должности как минимум до конца сезона 2019-2020, пишет "Трибуна"

Суркис считает, что 56-летнему украинском следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона.

Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение

Выводы о работе коуча будут сделаны уже после окончания текущего сезона. К ничьей с "Лугано" вопрос увольнения тоже не подниматься.