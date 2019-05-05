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Суркис не спешит продлевать контракт с Хацкевичем: СМИ назвали имя нового тренера Динамо

Суркис не спешит продлевать контракт с Хацкевичем: СМИ назвали имя нового тренера Динамо (6 новостей)

«Киевляне пока не продлили контракт с тренером»

Киевское "Динамо" может сменить главного тренера по итогам нынешнего сезона. Неудачи "Динамо" подтолкнули руководство задуматься о кадровых перестановках в тренерском штабе.

Контракт действующего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича истекает через несколько недель. Пока президент "Динамо" Игорь Суркис не говорил с белорусом о пролонгации соглашения.

По информации Sport Arena, преемником Хацкевича может стать спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, который имеет опыт работы наставника "Динамо".

Михайличенко принял "Динамо" в 2002 году и проработал с командой до 2004 года. За это время Михайличенко дважды выиграл с киевлянами звание чемпиона Украины. Также Михайличенко работал со сборной Украины с 2008 по 2009 год.

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Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл только Суперкубок Украины в 2018 году. Сейчас "Динамо" проигрывает "Шахтеру" в чемпионате Украины 9 очков. Также "бело-синие" прекратили выступления в Кубке Украины на стадии четвертьфинала, проиграв "Шахтеру".

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Sport.ua Sport.ua  ·  05.05.19, 16:30 Игорь Суркис пока не продлевает контракт с белорусским наставником
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