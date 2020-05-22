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Суркис позитивно оценил матч "Динамо" с "Рухом"

Суркис позитивно оценил матч "Динамо" с "Рухом" (3 новости)

«Киевляне не сумели обыграть перволиговый «Рух»»

Четыре украинские команды провели в пятницу, 22 мая, первые футбольные поединки после длительной весенней паузы, связанной с пандемией COVID-19.

На столичном стадионе имени Валерия Лобановского киевские динамовцы и львовский "Рух" завершили встречу со счетом 0:0, сообщает Укринформ.

Стартовый состав "Динамо": Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера - Сидорчук, Андриевский, Шепелев - Вербич, Буяльский, Русин.

"Александрия" на домашней арене "Ника" победила полтавскую "Ворсклу" - 4:2.

Согласно ограничений, действующих в Украине, поединки проходили без зрителей на трибунах.

 

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.05.20, 20:51 Киевляне не сумели обыграть перволиговый «Рух»
Обозреватель Обозреватель  ·  22.05.20, 21:45 Президент киевлян отметил, что команды пока еще не готовы физически
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