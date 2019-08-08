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Сущенко подписал документы о согласии на отбывания своего наказания на территории Украины

Сущенко подписал документы о согласии на отбывания своего наказания на территории Украины (4 новости)

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“Эту информацию я посчитал необходимо обнародовать теперь, хотя на самом деле она появилась гораздо раньше в период еще до проведения выборов в Украине (вероятно речь идет о парламентских выборах — ред.) — ровно тогда я обращался к руководству Украины публично о том, что вариант обмена Вышинского на Сущенко он более возможен в силу ряда абсолютно объективных политических причин разного рода, чем Вышинский на Сенцова. Потому что Москва по поводу Сенцова много раз сказала нет. Это бетонная стена и прошибить ее вот так за раз — невозможно”, — рассказал Сенцов.

По словам Фейгина, он считает идея сменить конфигурацию и обменять не Сенцова, а Сущенко на Вышинского — оправдана.

“Дело в том, что действительно сотрудники ФСИН предложили подписать такие документы Роману (Сущенко — ред.), он позвонил мне (там разрешено звонить из зоны своим защитникам) и спросил можно ли подписывать или нет. Я сказал, что да — подписывать можно. Почему это делается? Возможно есть какие-то варианты, они прорабатываются в Москве, возможно это как-то связано с Киевом тоже, относительно возможного перемещения Роман, возможного обмена на Вышинского — тут мы уже ничего не знаем. Мне кажется, что в этой ситуации Москва тоже ищет какие-то для себя варианты и одним из очень многих вариантов является именно Роман Сущенко”, — рассказал адвокат.

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Фейгин считает, что если украинская сторона проявит интерес к вопросу обмена Сущенка на Вышинского, то, теоретически, такой обмен мог бы состоятся.

Как сообщал УНН, жена и дочь Сущенко посетили его в колонии в РФ в начале лета.

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