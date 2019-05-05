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Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный

Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный (5 новостей)

«Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение»

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганское, Новоалександровка, Золотое-4.

По данным украинской разведки двое боевиков были уничтожены, еще двое - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"", – добавили в штабе ООС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный»
Фото Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС
Фото Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный
Фото На Донбассе 16 обстрелов, есть раненый
Фото Сутки в ООС: Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил ранение
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.05.19, 07:19 Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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