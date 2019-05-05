Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
"4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганское, Новоалександровка, Золотое-4.
По данным украинской разведки двое боевиков были уничтожены, еще двое - ранены.
"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"", – добавили в штабе ООС.