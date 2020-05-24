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Сутки на Донбассе: НВФ 11 раз обстреливали из гранатометов позиции ООС, ранили украинского военного (4 новости) «Украинской стороне удалось уничтожить четырех членов НВФ»

За прошедшие сутки, 23 мая, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, одного военного ранили.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия у Каменки, Авдеевки, Гнутово, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Майорска, Сизого и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 23 мая ВСУ уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.