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Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов

Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов (3 новости)

«За прошедшие сутки, 9 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. В результате боевых действий погиб…»

В течение прошлых суток ситуация в зоне операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

“Противник 45 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды - из тяжелого вооружения. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино”, - говорится в сообщении.

Кроме того, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции украинских военных Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения.

Сутки на Донбассе: Боевики 21 раз открывали огонь, двое военных ранены
Сутки на Донбассе: Боевики 21 раз открывали огонь, двое военных ранены

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников возле Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил в эти сутки не зафиксировано.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов»
Фото Обострение в зоне ООС: погиб один боец ВСУ, двое - ранены
Фото Сутки на Донбассе: один боец погиб, 45 обстрелов
Фото За прошедшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по позициям наших войск, 1 защитник Украины погиб
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.08.18, 08:00 За прошедшие сутки, 9 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. В результате боевых действий погиб один украинский защитник, еще двое - ранены.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.18, 08:07 За прошедшие сутки, 9 августа, сепаратисты 45 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, трижды - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военнослужащий…
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