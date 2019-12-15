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Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения (3 новости)

«Враг бил из минометов, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия»

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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Униан Униан  ·  15.12.19, 08:29 Враг бил из минометов, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Фокус Фокус  ·  15.12.19, 09:48 За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом сообщает штаб ОС. В районе ответственности "Восток" боевики…
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