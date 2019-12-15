Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Фокус · 15.12.19, 09:48

За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом сообщает штаб ОС. В районе ответственности "Восток" боевики…