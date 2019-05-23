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Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец

Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец (4 новости)

«Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий,  -  сообщает…»

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 22 мая, был ранен украинский военнослужащий. Боевики пять раз нарушали "режим тишины". Об этом передает пресс-центр штаба ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших бойцов вблизи Марьинки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны вблизи Золотого-4, Новоалександровки и Попасной. По информации штаба ООС, боевики дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... По данным разведки, 22 мая два боевика были уничтожены, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - сказано в сообщении. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. В "ДНР" подтвердили задержание украинских военных, назвав их при этом "диверсантами". А военная прокуратура Украины начала расследование случившегося.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец»
Фото Сутки на Донбассе. ВСУ удалось уничтожить БМП боевиков, один военный ранен
Фото Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец
Фото Сутки в ООС: пять обстрелов, один военнослужащий получил ранение
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Фокус Фокус  ·  23.05.19, 07:40 22 мая вооруженные формирования РФ пять раз нарушали режим прекарщения огня. Силам ВСУ удалось уничтожить один БМП и один грузовик врага.  Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Боевики…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.19, 08:00 В течение минувших суток, 22 мая, сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.05.19, 08:08 Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий,  -  сообщает пресс-центр Объединенных сил
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