Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 22 мая, был ранен украинский военнослужащий. Боевики пять раз нарушали "режим тишины". Об этом передает пресс-центр штаба ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших бойцов вблизи Марьинки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны вблизи Золотого-4, Новоалександровки и Попасной. По информации штаба ООС, боевики дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... По данным разведки, 22 мая два боевика были уничтожены, еще один - ранен. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - сказано в сообщении. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. В "ДНР" подтвердили задержание украинских военных, назвав их при этом "диверсантами". А военная прокуратура Украины начала расследование случившегося.