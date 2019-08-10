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Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь (4 новости)

«Украинские бойцы не пострадали»

За прошедшие сутки, 9 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;

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вблизи Верхньоторецього - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза:

неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Орехового - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики уже открывали огонь на Донбассе с начала текущих суток - неподалеку Светлодарска и Пищевика. О погибших или раненых не сообщается.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.19, 08:23 За минувшие сутки, 9 августа, подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.08.19, 09:18 Украинские бойцы не пострадали.
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