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Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ (3 новости) «На Донбассе за сутки, 23 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба ООС»

За сутки 23 мая на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 24 мая.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили", - сказано в сообщении.

Сепаратисты использовали запрещенные Минском артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты стреляли вблизи Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда. У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник применил 120 мм минометы. Неподалеку Старогнатовки сепа...