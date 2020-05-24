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Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ (3 новости)

«На Донбассе за сутки, 23 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба ООС»

За сутки 23 мая на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 24 мая.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили", - сказано в сообщении.

Сепаратисты использовали запрещенные Минском артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты стреляли вблизи Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда. У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник применил 120 мм минометы. Неподалеку Старогнатовки сепа...

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ»
Фото Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ
Фото На Донбассе за сутки - 11 обстрелов, ранен боец ВСУ
Фото Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, один раненый
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  24.05.20, 11:44 На Донбассе за сутки, 23 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба ООС.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.05.20, 13:28 За минувшие сутки, 23 мая, на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 11 раз. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских…
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