Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета (4 новости) «30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили…»

Противник во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушил запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем. С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.