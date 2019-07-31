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Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета

Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета (4 новости)

«30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили…»

Противник во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушил запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем. С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета»
Фото Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета
Фото ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие
Фото Сутки в ООС: противник нарушил запрет на использование любого оружия
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Прямий Прямий  ·  31.07.19, 07:38 30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.…
Газета День Газета День  ·  31.07.19, 08:57 30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 08:59 Сепаратисты во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.…
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Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел из гранатомета

Сутки в зоне ООС: боевики несмотря на перемирие совершили обстрел…
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