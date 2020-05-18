Сутки в зоне ООС: Восемь обстрелов, трое раненых

За минувшие сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 8 раз, обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС. Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку от Авдеевки трижды вели огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Водяное применяли БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с населенным пунктом Пески вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровко...