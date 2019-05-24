Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности

Вчера весь вечер поклонники мониторили соцсети для того, что бы хоть одним глазком увидеть, как прошла свадьба украинской певицы Насти Каменских и Потапа.Благодаря звездным гостям, поклонники пары могли наблюдать за всем тем, что происходило в одном из ресторанов столицы практически в прямом эфире.Стоит отметить, что торжестве были присутствовали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, а также самые близкие друзья и родственники.

Поздравить молодоженов приехала и Верка Сердючка. Украинская звезда не только исполнила несколько песен, но и подарила огромный букет невесте. Верка Сердючка на свадьбе Потапа и Насти Каменских

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