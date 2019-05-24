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Facenews Facenews · · Обновлено в 10:55
· Соцсеть
Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности

Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности (8 новостей)

«23 мая одна из популярных пар шоу-бизнеса официально поженились»

Вчера весь вечер поклонники мониторили соцсети для того, что бы хоть одним глазком увидеть, как прошла свадьба украинской певицы Насти Каменских и Потапа.Благодаря звездным гостям, поклонники пары могли наблюдать за всем тем, что происходило в одном из ресторанов столицы практически в прямом эфире.Стоит отметить, что торжестве были присутствовали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, а также самые близкие друзья и родственники.

Поздравить молодоженов приехала и Верка Сердючка. Украинская звезда не только исполнила несколько песен, но и подарила огромный букет невесте. Верка Сердючка на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Обновлено в 10:27 Свадьба Потапа и Насти Каменских еще долго обещает быть топ-темой в украинских СМИ.

Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit
Соцсеть Twitter признала участие российских троллей в кампании за Brexit

Обновлено в 10:55 Молодожены растрогали гостей медленным танцем под собственные лирические композиции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности»
Фото Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности
Фото Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменской
Фото Это так мило: Оля Полякова выложила в сети видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа (Видео)
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Фото В Сети появилось видео первого свадебного танца Потапа и Насти
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  24.05.19, 06:56 Потап и Настя Каменских гуляют свадьбу в роскошном загородном ресторане. Творческий дуэт Потап и Настя таки стал супружеским. Известные украинские артисты гуляют свадьбу просто в эти минуты в одном из…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 08:40 Свадьба Потапа и Насти Каменских, которую называют главным событием этого года состоялась вчера, 23 мая. Молодожены долгое время пытались скрывать личное от посторонних глаз, но о свадьбе умалчивать не…
Главком Главком  ·  24.05.19, 08:44 Вчера весь вечер поклонники мониторили соцсети для того, что бы хоть одним глазком увидеть, как прошла свадьба украинской певицы Насти Каменских и Потапа
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 09:51 23 мая одна из популярных пар шоу-бизнеса официально поженились.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  24.05.19, 10:26 В четверг, 23 мая, состоялась свадьба популярных украинских исполнителей Насти Каменских и Потапа. В социальных сетях знаменитостей, которые были приглашены на торжество, сразу появились фото.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 10:27 Свадьба Потапа и Насти Каменских еще долго обещает быть топ-темой в украинских СМИ.
ТСН ТСН  ·  24.05.19, 10:55 Молодожены растрогали гостей медленным танцем под собственные лирические композиции.
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