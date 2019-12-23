  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Светящееся платье и костюм-пряник: какими образами удивляла Тина Кароль в первый день "Рождественской истории"
Шоубиз
РБК Украина РБК Украина ·
· Спорт
Светящееся платье и костюм-пряник: какими образами удивляла Тина Кароль в первый день "Рождественской истории"

Светящееся платье и костюм-пряник: какими образами удивляла Тина Кароль в первый день "Рождественской истории" (3 новости)

«22 декабря состоялось открытие рождественского шоу»

22 декабря в столичном Дворце Спорта состоялось открытие масштабного 3-дневного шоу «Рождественская история с Тиной Кароль», которое певица Тина Кароль, которая ранее очаровала фанатов рождественским образом, готовит совместно с командой канала «1+1». На гала-шоу популярные украинские артисты подготовили много музыкальных сюрпризов, а команда «1+1 Продакшн» сконструировала атмосферные рождественские декорации. Сама Тина Кароль удивляла зрителей не только силой голоса, но и невероятными нарядами, которые менялись практически в каждом номере.

Среди образов певицы стоит отметить уникальное светящееся платье с LED подсветкой. Его команда дизайнеров больше двух месяцев изготавливала специально для «Рождественской истории». Основой для платья стал объемный каркас с сотнями лампочек. Они во время выступления подсвечивали разными цветами белоснежный корсет костюма, который напоминал снежинку. Над его созданием работала известный украинский дизайнер Виктория Гресь, на счету которой наряды для первых леди Украины и Джанет Джексон.

Тина Кароль в платье с подсветкой

В этом платье певица вместе с детским хором спела песню «Україна - це ти», что стало одним из самых трепетных моментов концерта. Зрители подпевали Тине Кароль и зажгли тысячи фонариков в зале Дворца спорта.

В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год
В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год

Изумила Тина Кароль также веселым костюмом большого имбирного пряника. В нем певица вышла на сцену во время выступления Дзидзьо и станцевала вместе с детским балетом. А после песни такой же костюм пришлось надеть и самому Дзидзьо.

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

На концерте выступили популярные украинские звезды - MONATIK, DZIDZIO, Беz обмежень, Олег Скрипка и ВВ, KHAYAT и Женский Квартал. Они исполнили на сцене древние украинские колядки в современной аранжировке, а также любимые всеми зрителями хиты.

Уже сегодня зрителей ждет второй день гала-концертов «Рождественская история с Тиной Кароль», в котором также примут участие “ВРЕМЯ И СТЕКЛО”, MICHELLE ANDRADE, KAZKA и The Hardkiss. Так, Надя Дорофеева и Позитив из группы “ВРЕМЯ И СТЕКЛО” в костюмах Санты и Снегурочки поднимутся в воздух на больших неоновых санях, а Мишель Андраде станет на коньки и исполнит номер вместе с маленькими фигуристами.

На теплом семейной шоу кроме ярких выступлений звезд зрителей ждут атмосферные декорации - сцена в виде большого подарка, ледовый каток, 3-метровая 3D-елка и светящаяся елочная игрушка. А ведущими масштабного концерта вместе с Тиной Кароль будет маленький мальчик - Евгений Лебедин, который ранее сыграл роль сына артистки в первом мюзикле «Рождественская история».

Гала-концерт «Різдвяна історія з Тіною Кароль» состоится еще 23 и 24 декабря во Дворце спорта. Купить билеты можно на сайте Kontramarka.ua. А телеверсию концерта покажет телеканал «1+1» на рождественские праздники.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.19, 16:42 22 декабря в столичном Дворце Спорта состоялось открытие масштабного 3-дневного шоу “Рождественская история с Тиной Кароль”, которое певица готовит совместно с командой канала “1+1”.
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 19:46 22 декабря состоялось открытие рождественского шоу.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Нюша назвала дочь Симбой - звезда объяснила свой выбор

Нюша назвала дочь Симбой - звезда объяснила свой выбор
Хилари Дафф вышла замуж за отца своего ребёнка

Хилари Дафф вышла замуж за отца своего ребёнка
Ирина Билык поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном

Ирина Билык поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном
Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото

Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото
Выступал с The Beatles: умер известный певец и актер

Выступал с The Beatles: умер известный певец и актер
Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В 16 лет звезда пережила ужасную семейную трагедию

Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В…
Ирина Шейк снялась для глянца в металлическом корсете

Ирина Шейк снялась для глянца в металлическом корсете
Ирина Федишин попала в ДТП на Ровенщине: подробности аварии

Ирина Федишин попала в ДТП на Ровенщине: подробности аварии
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув&#039;язненими

У Раді Європи привітали домовленості Мінської групи про обмін ув'язненими
Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу…
Украинский &quot;Щедрик&quot; вновь покоряет мир: в сети распространяют видео

Украинский "Щедрик" вновь покоряет мир: в сети распространяют видео
Правозахисники не знають, куди етапували 10-х ув&#039;язнених кримських татар із СІЗО Ростова

Правозахисники не знають, куди етапували 10-х ув'язнених кримських татар із…
Докази &quot;сиплються&quot;, замовників немає: усі подробиці розслідування справи Шеремета (Відео)

Докази "сиплються", замовників немає: усі подробиці розслідування справи Шеремета (Відео)
У Сенаті США опублікували законопроєкт щодо &quot;пекельних санкцій&quot; проти Росії

У Сенаті США опублікували законопроєкт щодо "пекельних санкцій" проти Росії
Майже половина українців вважають НАТО оборонним союзом

Майже половина українців вважають НАТО оборонним союзом
Горные лыжи. Видингстад одержал первую победу в карьере

Горные лыжи. Видингстад одержал первую победу в карьере
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.