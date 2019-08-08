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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 09:46
Свитолина выходит в третий круг турнира в Торонто

Свитолина выходит в третий круг турнира в Торонто (6 новостей)

«Матч продолжался более двух часов»

Свитолина одержала непростую победу против представительницы Чехии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч второго круга на турнире в Торонто против чешки Катерины Синяковой. Украинка отпраздновала непростую победу в трех сетах.

В самом дебюте первой партии соперницы обменялись брейками, но потом Свитолина сделала рывок и повела со счетом 5:2. Как итог, украинка без особых трудностей выиграла 6:3.

Второй сет начался также с обмена выигранных геймов на чужой подаче, но в концовке партии Элина позволила сделать Синяковой еще один брейк, в результате чего уступила 3:6.

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В решающей третьей партии была очень нервная игра с обеих сторон, но Элине все же удалось выйти из нее победительницей она реализовала свой аж третий матч-болл, выиграв в итоге 6:3.

WTA. Торонто. 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия, 41) Элина Свитолина (Украина, 7) 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)

Обновлено в 09:00 Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч второго круга на турнире в Торонто против чешки Катерины Синяковой. Украинка отпраздновала непростую победу в трех сетах.

Обновлено в 09:46 Следующей соперницей американки станет россиянка Екатерина Александрова.

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Terrikon Terrikon  ·  08.08.19, 08:37 Матч продолжался более двух часов.
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Terrikon Terrikon  ·  08.08.19, 09:46 Следующей соперницей американки станет россиянка Екатерина Александрова.
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