Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 26-го сентября выиграла 15-й титул в карьере. Свитолина одержала победу в Страсбурге (Франция), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Елена Рыбакина – Элина Свитолина 1:2 (4:6, 6:1, 2:6)

Ход поединка

Теннисистки ровно начали поединок и уверенно играли на своих подачах, пишет 24 канал. Однако в 5-м гейме Свитолина заработала первые брейк-пойнты и со второй попытки взяла подачу Рыбакиной.

В следующем гейме уже 21-летняя Рыбакина имела брейк-пойнт, но Элина, к счастью, отыгралась. В итоге Свитолина довела партию до победы со счетом 6:4.

Во втором сете Свитолина не была похожа саму на себя: Элина выиграла всего один гейм и разгромно проиграла партию 6:1 за 34 минуты.

Старт решающего сета оказался непростым для Элины: она отыграла три брейк-пойнта уже в первом гейме на своей подаче. В шестом гейме Свитолина сделала первый шаг к победе.

Украинская теннисистка сделала брейк и повела со счетом 5:2. При таком счете Свитолина сделала еще один брейк и выиграла матч на подаче соперницы.

Для 26-летней Свитолиной это уже 15-й титул WTA. Призовой турнир турнира в Страсбурге составил более 202 тысяч долларов. С понедельника, 28-го сентября, Элина сохранит место в топ-5 рейтинга.

На следующей неделе титулованная украинская теннисистка

стартует на Ролан Гаррос. Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачевой из России (WTA №89).

Обновлено в 17:19 Матч продолжался час и 53 минуты. Он прошел при температуре +10 ºС и моросящем дожде.

Обновлено в 17:26 В полуфинале Свитолина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко после того, как матч был прерван из-за дождя.