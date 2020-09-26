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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:26
· Франция · Финал · Казахстан
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

Свитолина выиграла турнир в Страсбурге (15 новостей)

«Украинка провела напряженный матч»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 26-го сентября выиграла 15-й титул в карьере. Свитолина одержала победу в Страсбурге (Франция), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Елена Рыбакина – Элина Свитолина 1:2 (4:6, 6:1, 2:6)

Ход поединка

Теннисистки ровно начали поединок и уверенно играли на своих подачах, пишет 24 канал. Однако в 5-м гейме Свитолина заработала первые брейк-пойнты и со второй попытки взяла подачу Рыбакиной.

В следующем гейме уже 21-летняя Рыбакина имела брейк-пойнт, но Элина, к счастью, отыгралась. В итоге Свитолина довела партию до победы со счетом 6:4.

Во втором сете Свитолина не была похожа саму на себя: Элина выиграла всего один гейм и разгромно проиграла партию 6:1 за 34 минуты.

Старт решающего сета оказался непростым для Элины: она отыграла три брейк-пойнта уже в первом гейме на своей подаче. В шестом гейме Свитолина сделала первый шаг к победе.

Украинская теннисистка сделала брейк и повела со счетом 5:2. При таком счете Свитолина сделала еще один брейк и выиграла матч на подаче соперницы.

Для 26-летней Свитолиной это уже 15-й титул WTA. Призовой турнир турнира в Страсбурге составил более 202 тысяч долларов. С понедельника, 28-го сентября, Элина сохранит место в топ-5 рейтинга.

На следующей неделе титулованная украинская теннисистка

стартует на Ролан Гаррос. Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачевой из России (WTA №89).

Обновлено в 17:19 Матч продолжался час и 53 минуты. Он прошел при температуре +10 ºС и моросящем дожде.

Обновлено в 17:26 В полуфинале Свитолина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко после того, как матч был прерван из-за дождя.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.09.20, 14:19 Призовой фонд турнира составляет 225 тыс. долларов
Sport.ua Sport.ua  ·  26.09.20, 16:15 В матче за титул украинка одолела Елену Рыбакину из Казахстана
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Телеграф Телеграф  ·  26.09.20, 16:17 Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA Internationaux de Strasbourg с призовым фондом $ 225,500.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 16:19 Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира международной серии WTA в Страсбурге. В финальном матче украинка переиграла Елену Рыбакину из Казахстана.Об этом сообщается на сайте…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 16:25 Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA в Страсбурге (Франция). В финале наша спортсменка в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Страсбург. Финал…
Униан Униан  ·  26.09.20, 16:39 Первая ракетка Украины добилась успеха на турнире во Франции.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.09.20, 16:39 В финале Страсбурга Элина обыграла Рыбакину
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 16:52 Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Страсбурге.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.09.20, 16:55 Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA у Франції
Terrikon Terrikon  ·  26.09.20, 17:03 В решающем матче в Страсбурге одесская теннисистка в трех сетах разобралась с 18 номером WTA Рыбакиной
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 17:19 Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины в финале турнира на грунтовых кортах во французском Страсбурге обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.09.20, 17:26 В финале турнира WTA в Страсбурге в субботу, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла соперницу, представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:2 (4:6, 6:1, 2:6). Элина оформила…
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