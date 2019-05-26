  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros

Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros (4 новости)

«Смотрите видеообзор матча первого раунда Ролан Гаррос 2019»

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела преодолеть первый круг Роллан Гаррос. Она победила американку Винус Уильямс.

В первом сете Свитолина реализовала четыре брейка, отдав сопернице лишь два гейма на своей подаче. При этом украинка выиграла три последних гейма в сете.

Зато Уильямс выиграла три из четырех первых геймов во втором сете. На это Свитолина ответила пятью выигранными геймами подряд. Следовательно и выигранным матчем.

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует пария Ле Пен
Во Франции на выборах в Европарламент лидирует пария Ле Пен

Элина Свитолина – Винус Уильямс 2:0 (6:3, 6:3)

Во втором круге Роллан Гаррос Элина Свитолина сыграет против другой украинки Екатерины Козловой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros»
Фото Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros
Фото Две украинки победили в стартовых матчах на "Роллан Гаррос"
Фото ВИДЕО. Как Свитолина переиграла Винус Уильямс
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  26.05.19, 19:41 После победы над титулованной американкой Винус Уильямс украинка Элина Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции по теннису сеянная девятой…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.19, 21:02 Сегодня проходит первый день "Ролан Гаррос". Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс (6:3, 6:3), Катерина Козлова обыграла Бернарду Перу (6:2, 7:6). Об этом пишет "Трибуна" 9-я ракетка мира Свитолина дважды…
Sport.ua Sport.ua  ·  26.05.19, 22:59 Смотрите видеообзор матча первого раунда Ролан Гаррос 2019
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros

Свитолина выиграла у Винус Уильямс на Roland Garros
Украинка Козлова с победы стартовала на Ролан Гаррос

Украинка Козлова с победы стартовала на Ролан Гаррос
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон

Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Чемпионат мира. Нигерия U-20 – Украина U-20. Онлайн трансляция

Чемпионат мира. Нигерия U-20 – Украина U-20. Онлайн трансляция
Торонто впервые в истории вышел в финал НБА

Торонто впервые в истории вышел в финал НБА
&quot;Карпаты&quot; и &quot;Олимпик&quot; сыграли вничью, забив шесть голов: видео

"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов: видео
Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля

Ворскла – Черноморец. Видео гола Коваля
Динамо U-21 – Арсенал-Киев U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо U-21 – Арсенал-Киев U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Канада - Финляндия: видеообзор финала ЧМ-2019 по хоккею

Канада - Финляндия: видеообзор финала ЧМ-2019 по хоккею
Ураган «Ханна» обнажил окаменевший доисторический лес в Уэльсе

Ураган «Ханна» обнажил окаменевший доисторический лес в Уэльсе
Глава Минобороны Турции выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Глава Минобороны Турции выразил поддержку территориальной целостности Грузии
&quot;В третьем классе забил бабушку...&quot; DZIDZIO ошарашил жутким заявлением на &quot;Голосі&quot;

"В третьем классе забил бабушку..." DZIDZIO ошарашил жутким заявлением на…
ЧМ по хоккею. Определена сборная лучших игроков турнира

ЧМ по хоккею. Определена сборная лучших игроков турнира
Зеленский высказался об украинском кино

Зеленский высказался об украинском кино
Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років

Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років
Канада проиграла финал чемпионата мира по хоккею

Канада проиграла финал чемпионата мира по хоккею
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.