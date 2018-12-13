Священник УПЦ МП получил 6 лет тюрьмы заочно за поддержку боевиков (4 новости) «Суд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы протоиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) Владимира Марецкого за пособничество боевикам в…»

Протоиерея Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Марецкого заочно приговорили к шести годам лишения свободы за пособничество сепаратистам ЛНР. Соответствующее решение вынес Новоайдарский районный суд.

Отмечается, что 18 апреля 2014 года священник блокировал движение военной колонны Вооруженных Сил Украины через село Райгородка Новоайдарского района Луганской области.

А с 18 апреля по 24 мая 2014 года протоиерей Марецкий также препятствовал передвижению личного состава 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а именно - блокировал дорогу деревянной колодой и мешками. Он разместил у дороги палатку, где организовал круглосуточное дежурство. Священник высказывал публичное недовольство пребыванием личного состава воинской части в районе села Райгородка и призывал военных покинуть свои позиции, заявляя, что местное население не нуждается в их помощи.

Следствие квалифицировало действия священнослужителя как совершение умышленных действий, которые выразились в организации препятствование законной деятельности ВСУ.

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Свидетели в суде заявили, что Марецкий был главным организатором массовой акции, а среди его сообщников были люди с пистолетами Макарова.

Между тем сам обвиняемый на судебные заседания не являлся и продолжает скрываться от следствия. В итоге суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы.