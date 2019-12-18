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Общество
Joinfo Joinfo · · Обновлено в 21:15
· Праздник
Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против

Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против (6 новостей)

«Верховную Раду Украины сегодня посетил Святой Николай»

Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.

Обновлено в 21:04 Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.

Обновлено в 21:15 Традиции дарить подарки близким придерживаются все больше соотечественников

ФОТО К НОВОСТИ: «Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против»
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ТСН ТСН  ·  18.12.19, 17:45 На праздник Николая подарками обмениваются около 76% украинцев.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 18:05 Верховную Раду Украины сегодня посетил Святой Николай
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 19:19 Николай, конечно, чудотворец, но прогнать осеннюю погоду ему в этом году не по силам.
АТН АТН  ·  18.12.19, 20:00 Святой Николай - это не вымышленный персонаж, а реальная фигура. Николай - это человек, который стал святым за благородные поступки и достойное, пр
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  18.12.19, 21:15 Традиции дарить подарки близким придерживаются все больше соотечественников
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