Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против (6 новостей) «Верховную Раду Украины сегодня посетил Святой Николай»

Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.

Обновлено в 21:04 Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.

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