Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против

Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.
Обновлено в 21:04 Самым значимым церковным праздником декабря и одним из самых любимых праздников верующих считается День Святого Николая, который отмечается ежегодно 19 числа. Николая Чудотворца причисляют к народным святым, поэтому ему молятся о поддержке и ниспослании избавления от трудностей.
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