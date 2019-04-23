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Сын герцогов Кембриджских принц Луи празднует один год: новые фото члена королевской семьи

Сын герцогов Кембриджских принц Луи празднует один год: новые фото члена королевской семьи (5 новостей)

«Ровно год назад в этот день, 23 апреля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой»

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерено не вспомнили о Меган Маркл по случаю дня рождения королевы Елизаветы II, которая отметила свою 93 весну в это воскресенье, 21 апреля, сообщает The Daily Mail.

В знак уважения к королеве герцог и герцогиня Кембриджские написали Елизавете II поздравление с днем рождения на своей странице в Instagram.

"Желаем очень счастливого 93-го дня рождения ее величеству королеве!", - написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Тем не менее, к своему посту Кейт и Уильям прикрепили фотографию, сделанную еще в 2016 году до того, как герцогиня Сассекская присоединилась к королевской семье.

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На этой фотографии видно королеву в ярком зеленом наряде, которая стоит возле своего мужа принца Филиппа и машет рукой. На фото также изображены принцы Уильям и Гарри, а также Кейт, принц Джордж и принцесса Шарлотта. На оригинальной фотографии есть также принц Чарльз, стоящий рядом с Кейт, но он был обрезан.

Стоит отметить, что с прошлогоднего события можно было бы использовать другую фотографию, на которой также присутствует Меган Маркл, но Кейт Мидлтон и принц Уильям не сделали этого.

При этом британское общество возмущено тем фактом, что королевская семья решила опубликовать фотографию без Меган.

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