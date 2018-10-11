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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:22
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Сытник снова "появился" в столичном метро

Сытник снова "появился" в столичном метро (9 новостей)

«В ней директор Национального антикоррупционного бюро снова "обещает" разоблачить топ-коррупционеров»

В вагонах столичного метро появились плакаты с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом в четверг, 11 октября, сообщают Українські Новини.

"Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке.

Отметим, это уже не первый случай подобной "рекламы" якобы от имени Сытника в столичном метрополитене.

1 октября на станциях киевского метрополитена появилась реклама с изображением Сытника, на которой директор НАБУ якобы обещал раскрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября в 15:00. При этом в НАБУ заявляли, что не причастны к размещению такой "рекламы".

В метро Киева появилась реклама с директором НАБУ Сытником
В метро Киева появилась реклама с директором НАБУ Сытником

Ранее сообщалось, что НАБУ снова поймали на прослушке Холодницкого. В частности, полиция задержала сотрудников Бюро, которые пытались установить новую прослушку в кабинете главы САП.

В свою очередь в НАБУ отрицали установку прослушки у Холодницкого.

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Обновлено в 11:42 «Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров», - гласит текст на листовке.

Обновлено в 12:22 В ней директор Национального антикоррупционного бюро снова "обещает" разоблачить топ-коррупционеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сытник снова "появился" в столичном метро»
Фото "Дайте мне шанс". В киевском метро снова появилась реклама Сытника
Фото В киевском метро появилась новая "реклама" Сытника
Фото В метро Киева появилась новая "реклама" Сытника
Фото Сытник снова "появился" в столичном метро
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 09:52 Неизвестные расклеили листовки в вагонах метро с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. "Артем Сытник: дайте…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.18, 11:00 В вагонах киевского метро появилась новая "реклама" директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Она расклеенная неизвестными в виде листовок. "Артем Сытник: дайте мне еще один шанс,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 11:21 В вагонах киевского метро появились листовки с очередной "рекламой" директора НАБУ Артема Сытника, передают "Українські новини". "Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу…
Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 11:36 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Украинские новости . "Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, в следующий раз я точно разоблачу топ-коррупционеров", - гласит текст на листовке.
ForUm ForUm  ·  11.10.18, 11:42 В вагонах киевского метро появились листовки с очередной «рекламой» директора НАБУ Артема Сытника, сообщают Українські Новини.«Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 12:22 В ней директор Национального антикоррупционного бюро снова "обещает" разоблачить топ-коррупционеров.
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