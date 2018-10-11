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Сытник снова "появился" в столичном метро (9 новостей) «В ней директор Национального антикоррупционного бюро снова "обещает" разоблачить топ-коррупционеров»

В вагонах столичного метро появились плакаты с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом в четверг, 11 октября, сообщают Українські Новини.

"Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке.

Отметим, это уже не первый случай подобной "рекламы" якобы от имени Сытника в столичном метрополитене.

1 октября на станциях киевского метрополитена появилась реклама с изображением Сытника, на которой директор НАБУ якобы обещал раскрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября в 15:00. При этом в НАБУ заявляли, что не причастны к размещению такой "рекламы".

В метро Киева появилась реклама с директором НАБУ Сытником

Ранее сообщалось, что НАБУ снова поймали на прослушке Холодницкого. В частности, полиция задержала сотрудников Бюро, которые пытались установить новую прослушку в кабинете главы САП.

В свою очередь в НАБУ отрицали установку прослушки у Холодницкого.

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Обновлено в 11:42 «Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров», - гласит текст на листовке.

Обновлено в 12:22 В ней директор Национального антикоррупционного бюро снова "обещает" разоблачить топ-коррупционеров.