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Сытник внесен в реестр коррупционеров

Сытник внесен в реестр коррупционеров (5 новостей)

«Пресс-секретарь Луценко заявила, что Сытник должен подать в отставку»

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник проиграл апелляцию на решение о штрафе за отдых в Ровенской области, после чего был внесен в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Скриншот страницы обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Директор НАБУ Артем Сытник судом признан виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Этот факт также отражен в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", написала Сарган.

Основанием для внесения в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабря, который оставил без изменений решение суда первой инстанции, признавшее Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных нарушениях "нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков".

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн.

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6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Как рассказывал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское-Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сытник внесен в реестр коррупционеров»
Фото Сытник внесен в реестр коррупционеров
Фото Сытник внесен в реестр коррупционеров
Фото Сытника внесли в реестр коррупционеров
Фото "Сытник и честь - понятия не совместимые". Директора НАБУ внесли в реестр коррупционеров - Сарган
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Facenews Facenews  ·  19.12.19, 13:00 Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениями, передает FaceNews.ua.Основанием для внесения…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 13:01 Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров. Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные…
ТСН ТСН  ·  19.12.19, 13:39 Пресс-секретарь Луценко заявила, что Сытник должен подать в отставку.
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