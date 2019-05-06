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SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power по мотивам "Игры престолов"

SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power по мотивам "Игры престолов" (5 новостей)

«Встречайте премьеру видеоролика»

Легендарный сериал "Игра престолов" представил свой финальный сезон в апреле 2019 года. По случаю знаменательного события для поклонников и авторов проекта создатели устроили новый сюрприз. Знаменитые артисты будут исполнять самые популярные саундтреки сериала, а первый клип на один из хитов уже взрывает сеть.

Телеканал НВО предложил всемирно известным артистам объединиться для общего дела. Они намерены записать полноценный альбом с саундтреками сериала "Игра престолов".

Всех избранных песен насчитали 14, а выполняют их The Weeknd, A $ AP Rocky, Элли Голдинг, Lil Peep, Джейкоб Бэнкс и другие певцы. Представители НПО добавили, что недаром выбрали именно этих артистов, ведь они действительно являются ярыми поклонниками сериала. Поэтому, как для преданных фанатов, создатели сделали приятные бонусы, позволив им быть свободными в выборе относительно написания песни и съемок сюжета клипа.

Мадонна выпустила первый за четыре года клип
Мадонна выпустила первый за четыре года клип

Первую видеоработу опубликовали рэперы The Weeknd, Travis Scott и певица SZA. Видео для взрывного трио снимали в Лос-Анджелесе. Им удалось правдоподобно передать атмосферу магического Винтерфела и мрачного Средневековья.

Смотреть клип к саундтреку из сериала "Игра престолов": видео

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 14:06 Знаменитые артисты будут исполнять самые популярные саундтреки сериала, а первый клип на один из хитов уже взрывает сеть.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 14:12 Музыканты SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт представили клип на композицию Power Is Power по мотивам "Игры престолов". Режиссером работы выступил Энтони Мэндлер. Ролик состоит из кадров популярного фэнтезийного…
Униан Униан  ·  06.05.19, 15:24 Музыканты SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power. В нем появляются кадры из эпизодов сериала.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  06.05.19, 17:40 Встречайте премьеру видеоролика
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