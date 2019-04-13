«Такие простые вещи действительно радуют»: Тина Кароль показала свое необычное увлечение (7 новостей) «Популярная украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что обожает садоводство и ее хобби – это…»

Популярная украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что обожает садоводство и ее хобби – это выращивать розы.

По словам Тины Кароль в Instagram-Stories, садоводство приносит ей много радости. В коротких роликах артистка показала свой огород. Видео опубликовали позже на фан-странице певицы.

Звезда также рассказала поклонникам подробности, как лучше подготовиться к новому сезону.

Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой город. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень рада из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют, – отметила Кароль.

Тина Кароль показала свой огород: смотрите видео

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Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 12 Кві 2019 р. о 12:38 PDT

Обновлено в 21:00 Тина Кароль, которая записала дуэт с группой "Бумбокс", продемонстрировала соблазнительный образ. Об этом пишет NewsOboz.org. 7 апреля состоялся первый долгожданный прямой эфир "Голосу країни-9". В полуфинал прошли только двое вокалистов из каждой команды. На странице в Instagram ведущий шоу Юрий…

Обновлено в 22:19 Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)