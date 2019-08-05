Таксист посадил клиента на цепь и "заковал" в гараже (9 новостей) «За поездку мужчина задолжал 7 тысяч гривен»

В Киевской области правоохранители задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью и удерживал его в подвале. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что клиент вызвал такси из Киева до Сум, но водитель попросил рассчитаться с ним до прибытия на место.

Пассажир ответил ему, что у него нет денег на счету, после чего водитель согласился заехать в банк, чтобы оформить кредит. В выдаче займа ему отказали, поскольку у него уже был долг.

"Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице найти деньги тоже не удалось, и водитель решил получить их на свое усмотрение. Пассажир задолжал за поездку 7 тысяч гривен", – уточнили правоохранители.

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Он отвез пассажира в свой гараж в село Софиевская Борщаговка, в подвале связал ему ноги цепью и закрыл. Пострадавший нашел в помещении инструменты и сумел самостоятельно освободиться после семи часов плена.

Полиция квалифицировала действия водителя как похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Ранее стало известно, что в Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка. Свой поступок они объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение.

Также сообщалось, что в Сумской области мужчина посадил на цепь наемного работника, который отказался заготавливать дрова.

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Обновлено в 16:07 В полицию Киевщины обратился 38-летний житель Сум, который сообщил, что его удерживали в подвале.

Обновлено в 16:18 В Киевской области водитель такси приковал пассажира цепью и закрыл его в подвале собственного дома, потому что тот не смог рассчитаться. Об этом сообщает полиция Киевской области. 38-летний мужчина заказал такси из Киева в Сумы. Уже в дороге водитель попросил пассажира рассчитаться, но тот ответи