Талантливый форвард сегодня пройдет медосмотр в Динамо

Телеканал 24 · 10.08.18, 10:53

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга очень близок к переходу в киевское Динамо. о информации FootballHub Супряга был в Киеве еще вчера, 9 августа. На 10 августа у игрока запланирован медосмотр.Президент…