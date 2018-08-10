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Талантливый форвард сегодня пройдет медосмотр в Динамо

Талантливый форвард сегодня пройдет медосмотр в Динамо (5 новостей)

«Киевляне могут подписать молодого форварда уже сегодня»

Нападающий уже находится в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду.

ФОТО К НОВОСТИ: «Талантливый форвард сегодня пройдет медосмотр в Динамо»
Фото Супряга прибыл в Киев для прохождения медосмотра в Динамо
Фото 18-летний нападающий Супряга сегодня пройдет медосмотр для перехода в Динамо
Фото Супряга уже в Киеве, чтобы пройти медосмотр в «Динамо»
Фото 18-летний форвард прибыл на медосмотр в "Динамо"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  10.08.18, 10:38 Нападающий «Днепра-1» близок к переходу в столичный клуб
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.08.18, 10:53 Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга очень близок к переходу в киевское Динамо. о информации FootballHub Супряга был в Киеве еще вчера, 9 августа. На 10 августа у игрока запланирован медосмотр.Президент…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  10.08.18, 10:53 Киевляне могут подписать молодого форварда уже сегодня
Телеграф Телеграф  ·  10.08.18, 10:55 Нападающий «Днепра-1» Владислав Супряга близок к переходу в столичный клуб.
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