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Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана (4 новости) «Талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня»

Представители радикального движения "Талибан" в Афганистане объявили о трехдневном перемирии во время празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Reuters.

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал такое решение и объявил о прекращении огня. Как пишет издание, о прекращении огня заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал такое решение талибов.

"Как главнокомандующий я поручил ANDSF (Афганским национальным силам обороны и безопасности) придерживаться трехдневного перемирья и защищаться только в случае нападения", — сообщил президент.

Режим прекращения огня должен начаться 24 мая.

Обновлено в 04:39 О прекращения огня заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. Он уверяет, что талибы возьмут в руки оружие, только если прийдется защищаться.