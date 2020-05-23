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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 04:39
Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана

Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана (4 новости)

«Талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня»

Представители радикального движения "Талибан" в Афганистане объявили о трехдневном перемирии во время празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Reuters.

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал такое решение и объявил о прекращении огня. Как пишет издание, о прекращении огня заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал такое решение талибов.

"Как главнокомандующий я поручил ANDSF (Афганским национальным силам обороны и безопасности) придерживаться трехдневного перемирья и защищаться только в случае нападения", — сообщил президент.

Режим прекращения огня должен начаться 24 мая.

Обновлено в 04:39 О прекращения огня заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. Он уверяет, что талибы возьмут в руки оружие, только если прийдется защищаться.

ФОТО К НОВОСТИ: «Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана»
Фото Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана
Фото В Афганистане талибы объявили перемирие в честь завершения Рамадана
Фото В Афганистане талибы объявили о трехдневном перемирии
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 23:49 Радикальная группировка "Талибан" объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман праздника Рамадан, передают в субботу западные СМИ.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 01:29 Талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 04:39 В Афганистане представители радикального движения "Талибан" объявили о трехдневном перемирии. Оно объявлено на время празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан.Об этом сообщает агентство…
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